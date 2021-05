Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Nog geen week na Koningsdag, dat in Amsterdam in pre-coronastijl werd gevierd, moeten de gemeente en politie voorkomen dat het 35e kampioenschap van Ajax in de stad een spontaan straatfeest wordt. Een noodverordening rond het Leidseplein laat zien dat het ze menens is en dat de coronamaatregelen nog steeds gelden.