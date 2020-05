Meerderheid van de basisscholen kiest voor hele schooldagen

,,Er was de afgelopen dagen wat gedonder over”, vertelt Ad Veen van de PO-Raad. ,,De angst was dat kinderen halve dagen naar school zouden gaan, waardoor er een tijdsgat zou zitten tussen wanneer de school uit was en de kinderopvang begon.” Volgens Veen blijkt uit de peiling dat dat probleem dus ‘niet zo groot is als gedacht’. ,,De uitkomsten zijn gunstig. De meeste kinderen gaan op de dagen dat ze naar school gaan ook echt weer de hele dag naar school.”

Op 11 mei, na de meivakantie, mogen basisscholen weer open na twee maanden corona-sluiting, op halve kracht. Hoe de scholen het precies invullen, is aan hen zelf. Uit de peiling blijkt dat 86 procent ervoor kiest om daadwerkelijk de hele dag open te zijn. Sommige basisscholen kiezen voor het model van halve klassen, hele dagen (58 procent), gevolgd door hele klassen, hele dagen de klassen om en om (woensdagen en/of vrijdagen afwisselend). 14 procent koos daarvoor. Slechts 6,6 procent van de scholen kiest voor hele klassen, hele dagen om en om in een model van vijf gelijke dagen. Ook scholen in het speciaal onderwijs gaan helemaal open. Slechts 14% van de scholen gaat voor halve dagen.

,,Er was afgelopen dagen wat discussie over, maar hieruit blijkt dat het probleem dus helemaal niet zo groot is”, vertelt Rob van Ooijen van AVS. ,,Het schooljaar duurt natuurlijk ook niet zo lang meer.” Ad Veen vult aan: ,,Het doet wat pijn, en we zijn allemaal nog zoekende hoe we hier het beste mee om kunnen gaan, maar we komen eruit.” Uit een recente peiling blijkt dat een derde van de leraren het onverantwoord vindt om weer open te gaan.