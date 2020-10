Veroordeelde moslimterrorist Samir A. wilde bloedige aanslagen plegen in Nederland

Ⓒ BnnVara /ANP

De Rotterdamse moslimterrorist Samir A. wilde daadwerkelijk bloedige aanslagen plegen in Nederland. Samir doet zijn ontboezeming in de onthullende documentaire ’Staatsvijand Nr. 1’ van filmmaker Sinan Can, die maandag wordt uitgezonden. Sinds juni zit het oud-lid van de Hofstadgroep opnieuw vast vanwege een terrorismeverdenking. Keert hij straks terug uit de cel als kopstuk van de Nederlandse jihadbeweging?