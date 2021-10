Drie verdachten van mensenhandel en witwassen opgepakt

De aanhoudingen waren dinsdag al en gingen gepaard met invallen in woningen in Amsterdam, Purmerend en Emmen, liet de politie vrijdag weten. De verdachten zijn een 57-jarige vrouw uit Amsterdam, een man van 54 uit Emmen en een 44-jarige vrouw uit Utrecht.

Bij de huiszoekingen werden onder meer een vuurwapen, een stroomstootwapen, patronen en een flinke hoeveelheid hennep aangetroffen. De twee aanhoudingen op Schiphol deed de politie samen met de Koninklijke Marechaussee.

De arrestaties vonden plaats in een langer lopend politieonderzoek naar mensenhandel. In april werden vijf verdachten aangehouden, nadat december vorig jaar een hennepkwekerij in een schuur in Wittelte (Drenthe) was ontmanteld. Agenten troffen daar toen een vrouw aan „die onder erbarmelijke omstandigheden werkzaam was in de schuur”, aldus de politie die ernstig rekening houdt met uitbuiting.