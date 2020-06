Update 06.40 uur Dit zijn de regels in jouw vakantieland

Mensen op het strand van Malaga maandag. Ⓒ Reuters

Amsterdam - UPDATE 06.40 UUR - Veel landen hebben sinds maandag 15 juni hun grenzen weer geopend voor vakantiegangers. Sinds het reisadvies van oranje naar geel is veranderd, is het mogelijk veel grenzen zonder problemen te passeren. De grenzen waren in maart dicht gegaan om verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Sinds 16 juni is ook de status van Oostenrijk gewijzigd van oranje naar geel.