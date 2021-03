Malieveld stroomt vol met demonstranten ondanks noodbevel

Een deel van de demonstranten had even geprobeerd het Malieveld te verlaten en richting het centrum te lopen. Ze werden teruggedreven door de politie, liepen even door de stad, en hebben zich later opnieuw bij de menigte op het Malieveld gevoegd.

Ⓒ VPRESS

Sindsdien verzamelen naar schatting duizenden mensen zich op het veld. De politie is klaar om in te grijpen. Ook komt er een waterkanon aanrijden, dat de politie vaker inzet bij rellen of als demonstraties uit de hand lopen.

„Het is nog gemoedelijk”, aldus verslaggeefster Marieke van Essen. Mensen staan dicht bij elkaar te praten in groepjes. Op enig moment voegde een stoet van honderden mensen zich fluitend en scanderend bij de rest op het veld. Op borden staat ’ga naar huis’.

Aan het begin van de middag riep de politie demonstranten die nog onderweg waren naar het Malieveld op niet meer te komen en naar huis te gaan. Het maximumaantal demonstranten van tweehonderd dat is toegestaan, was op dat moment al bereikt.

Volg de live updates van verslaggever Marieke van Essen onderaan dit artikel.

Ⓒ ROBIN UTRECHT

Mensen kunnen zondagmiddag niet meer met de trein richting Den Haag reizen, aldus de politie. Met de trein vertrekken vanaf Den Haag is nog wel mogelijk „zodat je naar huis kunt gaan”, aldus de politie.

Nederland in Verzet

Op de laatste zondag voor de Tweede Kamerverkiezingen vindt een demonstratie plaats van tegenstanders van het kabinetsbeleid op het Malieveld, georganiseerd door Nederland in Verzet, weg met dit kabinet. De demonstratie zou rond 14.00 uur beginnen en er mochten maximaal tweehonderd mensen komen. Maar een uur daarvoor waren er al ruim meer dan tweehonderd demonstranten aanwezig.

Ⓒ District8.net

De politie is actief bezig om mensen te weren. Politiebussen versperren de weg, om te voorkomen dat mensen vanaf Den Haag Centraal Station naar het Malieveld kunnen lopen. Datzelfde geldt voor andere toegangswegen in de stad, maar de meeste demonstranten komen met het openbaar vervoer. De sfeer is vooralsnog niet grimmig.

Locatie B

Organisator Michel Reijinga van Nederland in Verzet zei dat er inderdaad meer dan tweehonderd mensen zijn. „Dit is locatie A. Als we hier worden weggeslagen, gaan we naar locatie B”, gaf hij al aan.

Om de hoek bij de Koekamp is een andere demonstratie, waar mensen komen betogen tegen klimaatverandering. Daar zijn inmiddels enkele tientallen mensen gearriveerd. Ook deze demonstratie zou rond 14.00 uur beginnen, en ook hier zijn maximaal tweehonderd mensen toegestaan. Hier gaat het er netjes en rustig aan toe.