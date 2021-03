Politie veegt Malieveld met grof geschut leeg: 20 arrestaties

De demonstranten moesten rennen om op tijd weg te komen, zag onze correspondent Marieke van Essen ter plaatse. De charge was ook te zien op livebeelden van Omroep West. Het Malieveld, het grote grasveld voor het Centraal Station in Den Haag, is inmiddels helemaal leeg.

Er mogen eigenlijk maar tweehonderd mensen aanwezig zijn vanwege het coronavirus, maar het werd veel drukker. De politie riep via borden, op sociale media en ter plaatse de demonstranten op te vertrekken. Op enig moment werd het plein binnen mum van tijd schoongeveegd.

Ⓒ Omroep West

De actie werd uitgevoerd onder luid boegeroep en gejoel. „Bij geen gehoor, zijn wij genoodzaakt geweld te gebruiken”, bleef de politie herhalen op megafoons.

Arrestaties

Op tv-beelden was te zien hoe sommige demonstranten werden geslagen door ME’ers en mogelijke agenten in burger. Op foto’s zijn bebloede gezichten te zien. Ook is een waarschuwingsschot gelost. Ondertussen zou de politie zijn bekogeld met vuurwerk door de demonstranten.

Na de veegactie bleef een kleine groep zitten op het veld. De politie omsingelde de groep. Even later bliezen ook die demonstranten de aftocht – waarna de politie op het plein bleef surveilleren.

Een klein deel van de demonstranten bleef nog lang rond het Malieveld hangen. Zeker vijf mensen zijn opgepakt.

Dansen

De demonstranten op het Malieveld werden eerder aan alle vier de kanten van het veld omringd door agenten. Tijdens de demonstratie ging het er – volgens het concept van ’koffiedrinken’ – vreedzaam aan toe. De aanwezigen hielden wel onvoldoende afstand tot elkaar en tientallen mensen hosten dicht op elkaar gepakt op muziek.

„We waren eigenlijk een beetje aan het dansen en zo, en ineens zagen we een hele massa het veld oplopen”, zegt een vrouw. De sfeer werd toen grimmiger. „Dus ik ga een stapje terug doen. Ik ben bang dat ze gaan slaan.” Volgens haar zou iedereen moeten demonstreren, ’want zo kan het niet langer’.

Stoet

Eerder begeleidde de politie zelf groepen demonstranten naar het Malieveld, omdat er op verschillende plekken in Den Haag demonstranten waren. Door ze allemaal samen te laten, werd het overzicht bewaard, vertelde een woordvoerder van de politie zondagmiddag.

Honderden demonstranten bij het provinciehuis konden aanvankelijk niet bij het Malieveld komen, maar zijn later wel doorgelaten. Onder luid gejuich stroomden zij het Malieveld op. Even later kwam er weer een groep van circa tweehonderd demonstranten, die door de politie naar het Malieveld werd begeleid.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil van burgemeester Van Zanen weten waarom een aantal van ‘slechts 200 demonstranten was toegestaan op het grote Malieveld.’. Dat is vragen om ellende’’.

Treinen

Ondertussen werd het treinverkeer deels stilgelegd. Mensen konden niet meer met de trein richting Den Haag reizen, aldus de politie. Met de trein vertrekken vanaf Den Haag was nog wel mogelijk „zodat je naar huis kunt gaan”, aldus de politie.

Actievoerders en politie bij het Malieveld. Ⓒ ROBIN UTRECHT

De politie had aan het begin van de middag al één aanhouding verricht. „Op dit moment circuleert er een video op social media waarin een man op het Malieveld wordt aangehouden. Daarbij werd geweld gebruikt. De aanleiding voor zijn aanhouding is op het filmpje niet te zien. Hij werd aangehouden omdat hij agenten aanviel met een stok”, aldus de politie. Of het over onderstaande video gaat, is niet bekend, maar het lijkt er wel op. De man zou een wapenstok hebben afgepakt van agenten.

Door de stad

Een deel van de demonstranten had even geprobeerd het Malieveld te verlaten en richting het centrum te lopen. Ze werden teruggedreven door de politie, en hebben zich later opnieuw bij de menigte op het Malieveld gevoegd.

Ⓒ VPRESS

„We willen een open, vrije en menswaardige samenleving. Onder het mom van saamhorigheid zijn we op weg naar een totalitaire samenleving”, vertelt een man in deftige zwarte jas en Palestijnse sjaal om de nek. Hij heeft een paraplu met ’vrijheid, vrede en verbinding’ erop.

Ⓒ ROBIN UTRECHT

De demonstrant zegt dat er „twee- tot drieduizend man” zijn. „Meer dan toegestaan, maar we hebben burgerlijke ongehoorzaamheid nodig”, vertelt hij tegen Omroep West. Het gaat volgens hem niet over ’onder controle houden van de virusuitbraak, maar het onder controle houden van mensen’.

Nederland in Verzet

De demostratie op de laatste zondag voor de Tweede Kamerverkiezingen werd georganiseerd door Nederland in Verzet, weg met dit kabinet. Er mochten maximaal tweehonderd mensen komen. Maar een uur voor aanvang om 14.00 uur waren er al meer dan tweehonderd demonstranten aanwezig.

Ⓒ District8.net

Organisator Michel Reijinga van Nederland in Verzet zei dat er inderdaad meer dan tweehonderd mensen zijn. „Dit is locatie A. Als we hier worden weggeslagen, gaan we naar locatie B”, gaf hij al aan.

Om de hoek bij de Koekamp was een andere demonstratie, waar mensen kwamen betogen tegen klimaatverandering. In verschillende andere steden zijn ook betogingen tegen het klimaatbeleid.

Amsterdam

De Amsterdamse driehoek (politie, justitie en burgemeester) kondigde zondagmiddag een noodbevel af voor het Museumplein, nadat daar een spontane demonstratie was ontstaan. Volgens de gemeente stonden daar zo’n honderd mensen die zich niet aan de coronamaatregelen hielden.