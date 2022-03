’Accijnsverlaging is ongekende maatregel’

„Deze verlaging van accijns is wel tijdelijk, uiteraard”, voegt belastingexpert Cor Overduin van adviesbureau Grant Thornton meteen cynisch toe. „Een verlaging van accijnzen zal de fiscus natuurlijk nooit structureel doen. Andersom ging je als automobilist via belastingen de afgelopen decennia natuurlijk altijd alleen maar méér betalen.”

„Dit is een heel prettige tegemoetkoming aan heel veel burgers”, zegt de woordvoerster van de Consumentenbond. „Ook als is het voorlopig een tijdelijke steun aan automobilisten, dit is echt toe te juichen”, zegt directeur Paul van Selms van consumentencollectief UnitedConsumers.

De benzineprijs wordt in Nederland grotendeels bepaald door belastingen: de procentuele btw-heffing en de vaste, periodiek te bepalen accijnsafdracht.

Staatskas

Opeenvolgende kabinetten grepen afgelopen decennia naar die accijns als inkomstenbron: de automobilist droeg met iedere tankbeurt alleen maar meer bij aan de staatskas. Bij autobezitters staat het beruchte ’Kwartje van Kok’ nog in het geheugen gegrift. Dat kwartje op de literprijs benzine zou, zo stelde in 1991 PvdA-minister van Financiën Wim Kok, een ’eenmalige’ bijdrage zijn om de kwakkelende rijksbegroting op orde te brengen. Vervolgens kregen automobilisten het kwartje nooit meer terug.

Ook voor dit jaar was de accijns op benzine en diesel alweer gestegen in de kabinetsplannen, met een zogeheten inflatiecorrectie. Het vaste bedrag dat de Nederlandse Staat inhoudt per liter benzine was 83,2 eurocent. Nederland is in accijns in Europa de trieste koploper, versus een in Brussel als verplicht minimum van ’maar’ 35,9 eurocent.

„Het is heel goed om nu bij deze enorm hoge prijzen mensen enige compensatie te bieden, zeker aan lagere inkomens”, zegt ING-econoom Marten van Garderen. „Maar je moet ook bedenken dat het kabinet hiermee niet breed investeert in Nederland, zoals je met meer onderwijsuitgaven wel doet. Daar krijg je dan via goed opgeleide mensen ooit wat voor terug. Met deze compensatie ontvang je als land in de toekomst niets terug.”