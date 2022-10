Trump onder ede ondervraagd in lasterzaak

Buitenland

Niet Joe Biden maar First Lady Jill is eerste keuze op campagnebijeenkomsten

President Joe Biden laat zich weinig zien in de campagnes voor de congresverkiezingen van november. Dat is ook niet gek; Biden is niet heel populair en dus houden de meeste kandidaten hem liever in Washington. Maar dat geldt niet voor zijn vrouw. Jill Biden is een graag geziene gast bij campagnes in...