’Ik ben de goedkoopste bewindspersoon’

Uitgerekend op de dag dat het pensioenakkoord werd gepresenteerd, bleek premier Rutte de 72-jarige oud-voorzitter van de senaat gevraagd te hebben om de opgestapte Mark Harbers op te volgen als staatssecretaris van de probleemportefeuille asiel.

Toeval? „Haha ongetwijfeld”, reageert Broekers-Knol bij aankomst op het ministerie van Justitie en Veiligheid. „Ik ben heel goedkoop voor het departement. Er hoeft voor mij geen pensioenpremie te worden betaald. Heeft u dat al bedacht? Ik ben ontzettend goedkoop bewindspersoon. Ja, daar moet goed over nadenken hoor!”

De populaire VVD’er stapt het meest gevreesde ministerie van Den Haag binnen waar menig bewindspersoon is gevallen. Broekers Knol lijkt niet onder de indruk van de voorgeschiedenis: „No guts, no glory zeg ik dan maar.” Meer serieus zegt de deftige liberaal: „Het is niet een eenvoudige portefeuille, maar ik ga er met heel veel enthousiasme aan beginnen.”

De asielportefeuille lijkt in niets op een goed onderhouden gazon. Gevraagd naar het belangrijkste probleem waar de nieuwe VVD-bewindsvrouw zich op wil storten, reageert Broekers-Knol nog voorzichtig. „Dat kan ik op dit moment nog niet overzien. Laat ik nu eerst even aan de slag gaan en alle dossiertjes op me in laten werken.”

Broekers-Knol is dinsdagmiddag op Paleis Noordeinde ontvangen en ten overstaan van koning Willem-Alexander beëdigd.