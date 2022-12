Premium Het beste van De Telegraaf

Gert Bakker overwon verslaving en verloor twee kindjes, maar runt nu een succesvol bedrijf

Door Marouscha van de Groep Kopieer naar clipboard

Gert en Wilhelmina Bakker zijn dolgelukkig met hun drie weken oude gezonde dochter: Hannah Jacoba

Hij was de allereerste ooit in het RTL-programma Verslaafd!, kickte af, verloor daarna samen met zijn vrouw twee kindjes, maar wist ondanks alles clean te blijven. Intussen is Gert Bakker succesvol ondernemer op Urk. Met zijn bedrijf handelt hij in dierensnacks van visrestanten. „De zaak is mijn stok achter de deur.”