Prinses Beatrix moet verjaardag Willem-Alexander overslaan

Beatrix mag zelf ook geen bezoek ontvangen. Onbekend is of ze zich inmiddels heeft verzoend met moderne communicatiemiddelen als videobellen via computer of telefoon. Daartegen heeft ze zich net als haar leeftijdsgenoot koningin Margrethe van Denemarken altijd verzet. Ze had weliswaar een mobiele telefoon, maar dat was een eenvoudig en aangepast exemplaar waarmee berichten of filmpjes sturen niet mogelijk waren.

Met de kinderen en kleinkinderen echter op afstand, in Den Haag en Londen, is het niet ondenkbaar dat Beatrix is bekeerd en van de moderne mogelijkheden om contact te houden met familie en vrienden gebruikmaakt. Dat dit voor vrolijke momenten kan zorgen hebben recent de Zweedse en Deense koningshuizen laten zien, waarbij de kleinkinderen van koning Carl Gustaf en koningin Silvia via videobellen toch konden praten met hun grootouders en hen ook tekeningen en dergelijke konden laten zien.

Prinses Beatrix is sinds 4 maart, toen ze samen met prinses Mabel in Delft aanwezig was bij de uitreiking van de Prins Friso Prijs voor de beste ingenieur van het jaar, niet meer in het openbaar getreden. Andere publieke optredens moesten vanwege de coronacrisis worden geschrapt. Het is daardoor een van de langste perioden dat ze niet meer is gezien. Haar zussen Irene (80) en Margriet (77) hebben via video-opnamen van zich laten horen, terwijl zwager Pieter van Vollenhoven (80) zich laat gelden via Twitter.

Maar wellicht kan Beatrix maandag voor een verrassing zorgen door tijdens ’Koningsdag thuis’ via een videoverbinding te bellen met haar jarige zoon, die dan net de cameraman van de NOS in de buurt heeft.