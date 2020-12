Rutte sombert over kerstvrijheden

In zijn wekelijkse persconferentie geeft de premier toe dat alles gericht was op beter nieuws. Het kabinet had ’gehoopt’ op minder besmettingen en minder ziekenhuisopnames. Maar een duidelijke weg naar beneden laat nog altijd op zich wachten.

Hoe kan dat? „Er is meer verspreiding van het virus dan we wenselijk achten”, antwoordt Rutte. „Het heeft onder andere te maken met de mate van hoe we ons houden aan de maatregelen.”

Een groot verschil met de ’intelligente lockdown’ van afgelopen voorjaar is dat de scholen nu geopend zijn. Sommige deskundigen vrezen dat kinderen elkaar besmetten zonder er ziek van te worden, maar het virus wel mee naar huis nemen en daarmee zorgen voor meer verspreiding onder groepen die wel gezondheidsklachten ontwikkelen.

Schoolvakantie

Het kabinet heeft de deskundigen in het Outbreak Management Team (OMT) gevraagd om te kijken of het loont om de schoolgebouwen na de kerstvakantie een week langer te sluiten. Leerlingen moeten in die week digitaal les volgen.

Premier Rutte verwacht er niet veel van: „Ik vermoed nu dat het niet heel veel doet. Komende dagen hebben we dat preciezer in beeld. Het kan dus best zijn dat we dinsdag de scholen vragen een week langer dicht te blijven.”

Ondanks de sombere besmettingscijfers praat het kabinet zondag in het Catshuis wél over een mogelijke heropening van restaurants. Minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken) hebben de afgelopen weken met de sector, experts en het RIVM aan een plan gewerkt.

„We hebben er heel hard aan gerekend. Het is een optie als het verantwoord is”, zegt de VVD-bewindsman. „Ik zou het geweldig vinden als het kan. Niet alleen omdat het om een hele grote bedrijfstak gaat waar heel veel mensen werken. Het is ook een bedrijfstak die handelt in geluk. Dat geldt ook voor mij persoonlijk. Ik ben geen grote drinker, maar er zijn zondagen dat ik er drie keer kom.”

Een sprankje hoop dus voor mensen die smachten naar meer vrijheid. Dinsdag maken premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) officieel bekend hoe Nederland dit jaar kerstmis kan vieren.

