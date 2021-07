Syriëganger aangehouden bij terugkeer op Schiphol

De man stond internationaal gesignaleerd vanwege de verdenking dat hij in Syrië heeft deelgenomen aan een terroristische organisatie. Hij is in 2015 uitgereisd naar het strijdgebied en in augustus 2020 aangehouden in Istanbul. Zijn Nederlanderschap is in 2020 ingetrokken.

Vrijdag wordt de man voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam, die beslist over mogelijke verlenging van zijn hechtenis.