Turkije zet ongewenst jihadist uit naar Nederland, Hicham R. aangehouden op Schiphol

R. reisde in 2015 uit naar het noorden van Syrië, en was daar volgens inlichtingendiensten betrokken bij een terreurgroep, schrijven de ministers Grapperhaus (Justitie) en Kaag (Buitenlandse Zaken) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. In mei vorig jaar werd zijn Nederlandse nationaliteit ingetrokken, omdat hij zich had aangesloten bij een terreurbeweging.

De regering heeft Turkije meermaals laten weten dat de jihadist hier als ongewenste vreemdeling is bestempeld, en dus niet welkom is in Nederland. Toch heeft de Turkse regering hem woensdagochtend op het vliegtuig naar Amsterdam gezet. Het kabinet laat weten dit te ’betreuren’. De man is bij zijn aankomst op Schiphol aangehouden.

Het kabinet laat weten dat de jihadist na vervolging alsnog wordt uitgezet naar ’het land van de andere nationaliteit’ omdat hij geen verblijfsrecht heeft in Nederland. Het ministerie wil vanwege privacyredenen niet kwijt welk land dat is, maar uit een eerder besluit van staatssecretaris Broekers-Knol blijkt dat Hicham R. een Marokkaans paspoort heeft. Het afpakken van het Nederlanderschap is alleen mogelijk als de persoon in kwestie nog een tweede nationaliteit heeft.

