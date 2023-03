Israël opent deur naar herbouw ontruimde nederzettingen Gazastrook

Kolonisten dansten van vreugde nadat de Knesset delen van een wet ongedaan maakte die de toegang tot Homesh, Sa-Nur, Ganim en Kadim verbood. Minister van Financiën Smotrich sprak van een ’historisch correctie’, terwijl veiligheidsminister Ben-Gvir trots aankondigde dat ’de bouw van nederzettingen terug is in Israël’.

Kolonisten

De kolonisten zagen de terugtrekking uit Gaza en vier nederzettingen in het noorden van de Westoever, onder leiding van toenmalig premier Sharon, als een ramp van Bijbelse proporties: zij menen het historische recht te hebben op al het land tussen de Jordaan en de Middellandse Zee. Zij maken nu onderdeel van de regering.

„We moeten nu niet op onze lauweren rusten”, aldus Limor Son Har-Melech, parlementariër voor de extreemrechtse regeringspartij Joodse Kracht. Zij was inwoner van Homesh en haar eerste echtgenoot kwam om bij een aanslag in de illegale nederzetting. Har-Melech wil dat snel met de wederopbouw wordt begonnen en meent dat nu ook een Israëlische terugkeer naar Gaza op een kier staat. Dat laatste is echter onmogelijk gezien de situatie in de strook, die gecontroleerd wordt door Hamas.

Wetswijziging

De wetswijziging komt op een cruciaal moment. Israël kwam eerder deze week met de Palestijnse Autoriteit overeen dat het de komende maanden geen nieuwe plannen voor nederzettingen zal presenteren, al zullen de oude gewoon worden voortgezet. De overeenkomst was bedoeld in een poging de goederen tot bedaren te brengen in aanloop naar de ramadan, wanneer het traditionele onrustig is.

Op de Westelijke Jordaanoever zijn dit jaar al zo’n 90 Palestijnen gedood, veelal tijdens vuurgevechten met het Israëlische leger. In Israël kwamen 15 mensen om bij aanslagen.