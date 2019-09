Man (36) uit Mierlo gepakt voor bekladden oorlogsgraven

De bekladdingen op de Mierlo War Cemetery werden vrijdagochtend vroeg ontdekt. Op de binnenmuur van de kapel was een groot hakenkruis aangebracht en op de buitenmuur van de kapel stond in grote letters 'MH 17 lie' gekalkt. Ook de witte grafzerken op het ereveld van de Mierlo War Cemetery waren beklad. Vrijdag is meteen begonnen met een grote schoonmaakoperatie.

De bekladdingen vallen samen met de aanloop naar de herdenking van de bevrijding van dit deel van Brabant. Op de begraafplaats liggen Britten begraven die vanaf 17 september 1944 tijdens de operatie Market Garden rond Eindhoven sneuvelden. Op 21 september is het 75 jaar geleden dat Mierlo door de Britten werd bevrijd. De doden die toentertijd vielen worden de komende dagen herdacht.

Bekijk ook: Oorlogskerkhof Mierlo met hakenkruis beklad

„Wat moet je de kinderen zeggen?”, zegt Rob Mathijsse. „Hooguit dat dit nu nog steeds gebeurt. Ik begrijp echt niet wie dit nu doet. De vaak hele jonge jongens zijn gestorven zodat wij hier vrij kunnen leven. Het enige dat ik me kan bedenken is dat de daders geen enkel benul hebben wat ze aanrichten.”

Herdenking

Dinsdag is een officiële herdenking van de bevrijding op het kerkhof. „We hopen dat we het voor die tijd schoon hebben”, zegt René Bevers van de organisatie die de graven beheert. „Er is een ploeg onderweg die het schoon maakt. Maar daarna is het hopen dat de daders niet terugkomen. Wat ik ervan vind? Ja, wat moet je ervan zeggen. Het moet haast wel dat ze niet beseffen wat ze doen. Ik heb geen idee of het puur vandalisme is of rechts-extremisme.”