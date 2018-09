Onderzoek uitgebrand theater Grave nog gaande

De gemeente verwacht dat het onderzoek ter plaatse vrijdag wordt afgerond. Tegelijkertijd wordt de voorgevel van het pand in het vestingstadje gestut. De omgeving van het theater blijft verboden gebied.

Een felle brand richtte in de nacht van zondag op maandag grote schade aan in het theater. De eigenaar is vermoedelijk mishandeld, maar wist zichzelf in veiligheid te brengen. Een week eerder werd hij in zijn theater nog overvallen door twee mannen die aan hetzelfde signalement voldoen als de verdachten van de brandstichting: ze zijn in de veertig, een van hen is kaal. Tegenover Omroep Brabant verklaarde de man destijds dat hij het duo had weggejaagd door hen met zijn luchtbuks te beschieten.