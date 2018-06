Ontdekkingstocht op de Galapagoseilanden

‘Misschien zien we er een, misschien tien, misschien nul. Je weet het nooit. Het is geen dierentuin”, houdt gids Juan Tenorio ons nog voor. De bonkige natuurfreak, van origine Afrikaan, loopt al bijna twintig jaar rond op de vulkanische eilanden. Als iemand kennis van de natuur heeft, is hij het, zo prenten we ons in.

Een half uur later, als we met een rubberbootje aanmeren op het eilandje Cerro Dragon Hill, struikelen we er bijna over: enorme donkergrijze hagedissen. Nergens ter wereld kom je ze tegen, behalve hier. Zeeleguanen zijn het. Met hun scherpe blik en driftig schuddend met hun kop (om hun territorium af te bakenen) lijken het vraatzuchtige carnivoren.

Ontsnappingsroute

Maar in werkelijkheid jagen ze op… zeewier. Reisgenoot Cynta van den Broek toont – met haar snorkelmasker nog op – trots haar filmpje: „Moet je kijken”, klinkt het enthousiast: „Je ziet ze de algen echt van de rots af schrapen. En zwemmen ziet er heel koddig uit. Ze houden hun poten strak langs het lijf en peddelen met de staart.”

Doodgemoedereerd laten ze zich vanaf de rotsen tot een paar meter benaderen. Bang voor mensen zijn ze niet, want hier, 1500 kilometer ten westen van Ecuador, hebben ze geen natuurlijke vijanden. Om dat zo te houden zijn de regels om hier aan land te komen zeer streng. Met een ruime boog leidt Tenorio ons vaderlijk om de leguanen heen, zodat ze altijd een ‘ontsnappingsroute’ hebben. Een eiland verderop ontspint zich een tafereel dat je zelden ziet. Hier is het al paartijd en dat betekent dat de gemoederen hoog oplopen…

„Normaal gesproken is het alleen maar ‘love and peace’, maar een maand per jaar vechten ze om de vrouwtjes”, legt onze gids uit. Het kan er bruut aan toe gaan, soms tot de dood ertoe leidt. Mannetjes zijn als worstelaars verstrengeld in elkaar en wij mogen dit titanengevecht van dichtbij aanschouwen. Verderop gaat een derde mannetje er met een vrouwtje in zijn bek vandoor. Hij is heel wat van plan.

Authentieke natuur

Het is alsof je in een tijdmachine stapt en duizenden jaren terug plompverloren wordt neergezet. Zo authentiek is de natuur op de Galapagoseilanden. ‘Lonesome George’ is daarvan misschien wel het meest legendarische voorbeeld. Wie kent ’m niet? Deze stokoude reuzenschildpad liet in 2012 het leven, nadat hij naar schatting 120 jaar op het vulkaanlandschap heeft rondgewaggeld. Daarmee was een van de ondersoorten van de reuzenschildpad uitgestorven. Om deze levende fossielen voor onze volgende generaties te behouden, is er een Giant Tortoise Breeding Centre. Een voortplantingscentrum dus, een ideale plek om de reptielen eens van dichtbij te observeren. We zien schildpadden in allerlei stadia. Van een schattig, pas uit het ei gekropen schildpadje tot ouden van dagen met verschrompelde nekken die hier ogenschijnlijk hun laatste dagen slijten.

Je voelt de spanning in de groep: zullen wij straks buiten deze hekken ook oog in oog komen te staan met de zo befaamde reuzenschildpadden? De kans is klein, want de populatie telt naar schatting enkele honderden exemplaren. Zonder enige verwachtingen lopen we richting de zogeheten Muro de Lagrimas (Muur van Tranen) op het hoofdeiland Isabela voor een cultureel uitstapje. Hier werden de gevangenen tewerkgesteld toen het nog een strafkamp was van Ecuador. Plotseling wordt de geschiedenisles verstoord door geritsel onder de struiken. Een gevaarte doemt op. Gids Tenorio maant ons tot stilte. Reisgenote Cynta kan haar geduld nauwelijks bedwingen en pakt gauw haar camera. Vanachter een in het zand getrokken streep kijken we toe. Ademloos. Het beest, een jaar of veertig, vervolgt rustig zijn weg. En wij, wij danken hem voor de show.

Pilletjes

’s Avonds rollen we na weer een heerlijk driegangendiner telkens vroeg in onze hut van het charmante zeilschip De Encantada, waarmee we deze week samen met tien reizigers uit alle windstreken de archipel bezoeken. Slapen is geen vanzelfsprekendheid, want ’s nachts varen we soms door een ruige, opstandige zee. Was dat even een goed plan om een hele lading reispilletjes mee te nemen!

Tijd om te herstellen – laat staan alle indrukken te verwerken – is er namelijk niet. Daarvoor is het programma veel te vol en de natuur in dit paradijs op aarde te overweldigend. We zetten voet aan wal op eeuwenoud lava, zien statige blauwvoetgenten op de rotsen, en zijn vanuit een klein rubberbootje getuige van samenwerkende jacht op vissen door pinguïns en pelikanen. „Antarctica ontmoet Midden-Amerika. Fantastisch”, jubelt gids Tenorio.

Snorkelen

Je zou haast vergeten dat onder water letterlijk een wereld voor je open gaat. Snorkelend gaan we op zoek naar speelse zeeleeuwen, zeeschildpadden, enorme adelaars- en mantaroggen, witpuntrifhaaien, tropische vissen. Bijna beangstigend is het als we in een ondiep gedeelte vol waterplanten worden omgeven door joekels van zeeschildpadden. We kunnen geen kant op, maar willen de beesten ook vooral niet storen. Dus blijven we zo veel mogelijk roerloos op onze plek. Wat een respect dwingen ze af!

Bijkomend op het strand blijken ze zich niets van de toeristen aan te trekken. Twee immense schilden schitteren in de namiddagzon. Rollebollend gaan ze door de branding. „Sex on the beach”, klinkt het euforisch. Ze hadden geen betere plek kunnen kiezen. Golden Beach heet het hier. Als dat geen succes betekent…

Reiswijzer Galapagoseilanden

Vanaf het vasteland van Ecuador gaan dagelijks meerdere vluchten naar de Galapagoseilanden. De meest populaire maatschappijen zijn Aerogal en Tame. Ook Lan biedt vluchten aan. De snelste manier om op een van de vliegvelden van de Galapagos, eilanden Baltra en San Christobal, te komen is vanuit havenstad Guayaquil. Vanuit Quito is ook mogelijk, maar dan wel altijd met tussenstop in Guayaquil. Zie www.tame.com.ec, www.aerogal.com.ec en www.lan.com

Handige tips

Als je maar weinig tijd hebt, is het raadzaam al in Nederland een cruise te boeken. Echter, als je voor langere tijd op vakantie gaat, boek dan ter plekke. In Quito en op de Galapagoseilanden zelf zijn talloze boekingskantoren. Zeker buiten het hoogseizoen (juni tot en met augustus) zijn er nog genoeg last minute plekken beschikbaar. Dit kan je een hoop geld besparen. Evengoed kost een eenvoudige cruise al gauw 1500 tot 2000 euro.

Inentingen? Vaccinaties tegen DTP en Hepatitis A worden aanbevolen. Malaria komt hier niet voor! Verder is het aan te bevelen om anti-muggenspray mee te nemen. En niet te vergeten: reispilletjes of speciale pleisters om niet de hele reis je eten overboord te kieperen. Visum is niet nodig, wel moet je paspoort nog minimaal zes maanden geldig zijn.

Praktisch: op de Galapagoseilanden heb je nauwelijks bereik met je gsm. Slechts in enkele dorpjes is er telefoon- en berichtenverkeer mogelijk.

De munteenheid is de Amerikaanse dollar. Verstandig is het om contanten mee te nemen vanuit Quito of Guayaquil, omdat het aantal pinautomaten op de eilanden niet overhouden.

Charles Darwin

Ontdekkingsreiziger Charles Darwin deed de Galapagoseilanden aan in 1835. Hij ontdekte de enorme landschildpadden waarnaar de eilandengroep is vernoemd en ontdekte dat diersoorten per eiland er net even anders uitzagen. Vermaard is ook zijn jarenlange onderzoek naar (het gedrag van) de vinken. Een belangrijk deel van zijn evolutietheorie heeft hij ontleend aan de Galapagos. Dieren bleken zich aan te passen aan de omgeving: leguanen gingen zeewier eten, en sommige vogels konden niet meer vliegen.

Eten

Op het eiland Santa Cruz zijn de meeste mogelijkheden, en wel in het plaatsje Puerto Ayora. Lekker lunchen doe je bijvoorbeeld bij Galapagos Deli, waar je onder terecht kunt voor pizza en sandwiches. El Descanso del Guia wordt gezien als de beste stek voor de traditionele Almuerzo, een simpel menu met lokale soep (vaak met bonen) en vervolgens rijst met kip of ander vlees voor rond de 10 euro. In Puerto Villamil, een populaire havenplaats op het eiland Isolabela, zit je bij Beto’s Beach Bar gebeiteld. Goede plek voor een pilsje ook.

Slapen

Finch Bay Eco Hotel in Puerto Ayora is een goede optie voor wie van comfort houdt. Hier betaal je wel een kleine 250 euro per nacht voor een tweepersoonskamer.

Goede beoordelingen zijn er voor Drake Inn in Puerto Villamil. Voor omgerekend 80 euro zit je hier op een goddelijke plek met uitzicht op de Stille Oceaan.

Voor backpackers zijn er ook genoeg lowbudgetaccommodaties. Zoals Hotel San Fransisco, dat op San Christobal tweepersoonskamers verhuurt voor een slordige 15 euro per nacht.

Vrijwilligerswerk

Gratis meewerken aan het in stand houden van de beschermde flora en fauna op de archipel is zeer populair. Vandaar dat strenge eisen worden gesteld aan kandidaten. Niet alleen moeten ze veel kennis etaleren, ook wordt de motivatie uitgebreid getest. Een van de plekken voor vrijwilligerswerk is het Charles Darwin Research Center. Voor meer informatie, zie www.darwinfoundation.org, www.nuevaera Galápagos.org of www. Galápagos.org