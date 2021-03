Knieval Aboutaleb na ’onhandige’ uitspraak ramadan

Tijdens een actualiteitendebat vanochtend werd hem door het merendeel van de gemeenteraad voor de voeten geworpen dat zijn uitspraak op zijn minst ’onhandig’ was. Het had ’tactvoller gemoeten’ en was een ’beetje dom’.

Begin deze week stelde de burgemeester voor de vergadering van het Veiligheidsberaad dat over enkele weken ook de ramadan is en dat dit wel ’een dingetje’ zou worden omdat mensen na het vasten ’de drang hebben familie te zien’. Een lastig verhaal met de avondklok en de beperkende maatregelen.

Uitzondering

Daarmee werd een uitzonderingspositie gesuggereerd vonden meerdere partijen, pijnlijk omdat iedereen pijn lijdt door alle maatregelen. En moslims werden weggezet als een groep die zich niet aan de maatregelen kunnen of willen houden, pijnlijk stelden meerdere raadsleden.

Aboutaleb maakte een kleine knieval. „Er zit altijd wel een kern van waarheid in als mensen het niet goed begrijpen, het was onhandig. Ik had het anders moeten verwoorden.”

Wel was hij boos dat zijn uitspraken uit de context werden gehaald door enkele politici, onder wie Wilders, waardoor het erop leek dat hij moedwillig een uitzonderingspositie voor moslims had bepleit. „Het is absurd dat voor te stellen.”

Bekijk ook: Aboutaleb reageert op ophef na uitspraak over avondklok tijdens ramadan

Probleem aankaarten

Vorig jaar was hij de eerste burgemeester die een oproep had gedaan aan de moslimgemeenschap om zich te houden aan de maatregelen. De burgemeester stelde dat hij enkel een probleem had aangekaart, wat hij ook vaker doet.

„Dit debat hadden we niet gehad als ik voor te grote drukte in parken had gewaarschuwd bij lekker weer. Als er grote drukte op het strand is bij lekker weer dan schatten we ook in of er afstand gehouden kan worden en moeten we handhaven. Dat moeten we inschatten en adresseren.”

Wel sprak hij zijn hoop uit dat dit jaar tijdens de ramadan jongeren niet en masse de straat op zouden gaan. „Al jaren zijn groepen rondhangende jongeren een probleem, ik hoop dit jaar niet door de avondklok en coronamaatregelen.”

Er gaat op gehandhaafd worden, beloofde hij. „Dus doe het niet, dat kost je 95 euro”, waarschuwde de burgemeester.