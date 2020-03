Nederlander dood door ongeval bij Belgische grenscontrole

De Belgen voeren controles uit aan de grenzen omdat er in België een reisverbod geldt dat de verspreiding van het coronavirus moet tegengaan. Ⓒ ANP

ANTWERPEN - Een Nederlandse trucker is in België om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de autosnelweg van Antwerpen richting Breda. De vrachtwagenchauffeur reed in op een andere vrachtwagen die stilstond in een file die was ontstaan door controles aan de grens.