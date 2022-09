Nog rustiger dan verwacht op eerste dag van herhaalprik

,,We hebben maandag te maken gehad met een rustige start”, meldt een GGD-woordvoerder. ,,In de straten liep het nog niet storm en is er daarom echt meer dan voldoende ruimte voor mensen om te komen. Meer mensen zijn van harte welkom.”

Volgens de GGD zijn er voor maandag ruim 33.000 afspraken gemaakt. Hoeveel mensen er exact op zijn komen dagen is nog onbekend. Mensen die voor 1942 geboren zijn, kunnen al een prik krijgen, net als verpleeghuisbewoners en zorgmedewerkers.

,,Aan het begin van de coronacrisis wilde iedereen heel snel de prik hebben”, stelt de GGD-woordvoerder. ,,Nu is de animo minder. Het gaat nu toch nog meer om een voorzorgsprik in plaats van dat de situatie nu acuut is. Bovendien is het voornamelijk een oudere doelgroep die ook vaak eerst even in gesprek gaat met kinderen of mensen uit hun omgeving omdat ze vervoer moeten regelen.”

Storing

Evengoed ontstond er maandagochtend nog een telefonische storing, omdat te veel mensen tegelijkertijd belden, waardoor de lijnen soms niet bereikbaar waren. ,,We zien toch vaak dat mensen uit de wat oudere doelgroep wachten met bellen, ze doen dat niet in het weekend”, meldt de GGD.

De organisatie roept mensen op om online een afspraak te maken, via planjeprik.nl. En wie toch wil bellen, kan dat beter op andere tijdstippen doen, bijvoorbeeld meer in de middag of avond. ,,We zijn zeven dagen in de week bereikbaar tussen 8 en 8.”

Intussen werken de GGD’s ook weer met nieuwe technieken om het prikproces te versnellen. ,,We hebben nu het scan-prik-scansysteem, waarbij de barcode die op de brief staat bij de balie gescand wordt”, meldt de woordvoerder. ,,Daardoor staan de gegevens van iemand gelijk in het systeem, in plaats van dat ze handmatig ingevuld moeten worden.”

Ook is de organisatie op kleinere schaal bezig met sms’jes die mensen kunnen krijgen, waardoor ze geen aparte afspraak hoeven te maken. ,,Daarin staat dan bijvoorbeeld dat iemand vandaag rond een bepaald tijdstip kan langskomen. Dat verlaagt de drempel.”