Puzzelen, vissen en tuinieren: hoe lang houden we dit nog vol?

Mensen gingen op zoek naar een tijdvullende hobby, ziet trendwatcher Richard Lamb. „En vissen is dan ideaal.” Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - De coronacrisis bracht ons tot het oppakken van nieuwe hobby’s. Tuinieren, puzzelen, wielrennen, het nam allemaal een vlucht. De nieuwe tijdsverdrijven zijn nog altijd in zwang en blijven dat nog wel even, verwachten experts. Al begint het fanatisme al af te nemen en zal het einde van de crisis betekenen dat we langzaam maar zeker weer onze oude gewoonten oppakken.