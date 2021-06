Bewoners zijn kapot van plotselinge dood bouwvakker door omvallen muur: ’Niet te geloven dat het zo moet eindigen’

Kenter raakte maandag bekneld toen tijdens een bouw bij een woonhuis in Hoogkarspel een muur omviel. Ⓒ Aangeleverde foto

Hemmer - De dood van Marcel Kenter (39) heeft een gat geslagen in de Hemmer gemeenschap. In het dorp van doeners was uitgerekend hij de man van de uitvoering, voor tal van dorpsevenementen. „Niet te geloven dat het zo moet eindigen.”