Hoog ziekteverzuim en duizend vacatures: bezorging PostNL loopt vast

Daaruit blijkt dat het aantal bezorgde pakketjes toeneemt, maar dat de postbezorging achterblijft als gevolg van duizend vacatures en een hoog ziekteverzuim. Daardoor hoopt de brievenbuspost zich op. „Het lukt ons niet om deze vacatures snel te vervullen. We doen er alles aan, bijvoorbeeld rekrutering in verschillende doelgroepen zoals studenten, ouderen en statushouders. We bieden meteen een vast contract aan, maar we hebben concurrentie van andere bedrijfstakken”, zegt de topvrouw.

PostNL hoort de brievenbuspost binnen 24 uur te bezorgen en de brievenbussen vijf dagen per week te legen, aldus de wet. Het postbedrijf wist vorig jaar 91% van de post op tijd te bezorgen, terwijl de norm 95% is. Deze wettelijke eis geldt echter alleen voor de particuliere post, die slechts 6% van het totale jaarlijkse aantal brieven vormt.

„Als we een landelijk betrouwbaar netwerk willen hebben voor postbezorging dan zullen er sommige zaken aangepast moeten worden, naast wat we zelf kunnen doen. We gaan in gesprek met het nieuwe kabinet”, zegt Verhagen.

Topvrouw Herna Verhagen van PostNL (r) eerder dit jaar bij een activiteit bij de SER. Ⓒ ANP

Hoe erg is het dat de post een dagje later in de bus valt? „We voldoen nu niet aan de wettelijke verplichting, terwijl dat wel moet. En we willen ons graag aan de wet houden. De minister gaf onlangs aan dat ze in de toekomst ook wil dat de post wordt bezorgd. We zullen moeten zien hoe we dat dan kunnen doen met structureel minder post en minder mensen. We kunnen zelf bijvoorbeeld locaties en routes samenvoegen en efficiënter werken, maar we zullen ook het gesprek aan gaan met de politiek”, zegt topvrouw Herna Verhagen van PostNL. Het personeelstekort laat zich niet makkelijk oplossen, omdat post bezorgen volgens PostNL parttime werk is. Het gemiddelde arbeidscontract is tien uur per week.

Concurrentie

Uit een recente brief van demissionair minister Adriaansens (Economische Zaken) blijkt echter dat zij de concurrentie wil stimuleren, maar tegelijkertijd de postbezorging betaalbaar wil borgen. Dit terwijl het aantal ’echte’ brieven jaarlijks afneemt met circa 8%. Intussen bezorgt concurrent DHL nu ook zogeheten brievenbuspakjes. Dat leidt weer tot legere posttassen bij PostNL, dat wel de afspraak heeft om dagelijks langs de deuren te gaan. Daardoor vliegen de kosten omhoog.

Er zijn nog 11.000 brievenbussen in Nederland. Ⓒ ANP / Venema Media

Dit jaar ging de prijs van een postzegel door de grens van 1 euro en jaarlijks mag PostNL dit met 10% verhogen. „We zien dat fysieke brieven worden verruild voor digitale post, maar niet extra hard door deze prijsverhoging”, zegt Verhagen. Het eind van de prijsstijging lijkt nog niet in zicht als er weer meer concurrentie komt.

Met het pakketbedrijf gaat het weer beter, nadat PostNL de markt vorig jaar opschrok doordat het aantal pakketjes terugviel na de coronacrisis. Er werden 3% meer pakketjes bezorgd. „We verwachten dat de groei vanaf volgend jaar verder zal terugveren naar zo’n 8% tot 10%. De trend naar webwinkelen zal naar verwachting doorzetten”, aldus Verhagen. Het postbedrijf verwacht dit jaar nog steeds €100 miljoen winst te draaien, want de klapper valt altijd aan het eind van het jaar met sinterklaas en kerst.

Kostenbesparingen

In verband met kostenbesparingen wil PostNL 200 tot 300 banen laten verdwijnen bij het hoofdkantoor, ondanks de vacatures. Volgens Verhagen gaat het om andersoortig werk. Het postbedrijf heeft geen vacatures bij de pakketten. „Dat is een andere populatie werknemers, ook wat jonger. Het ziekteverzuim is nu hoger bij het postbedrijf, omdat er meer werk blijft liggen voor de rest. Die heeft het zwaarder om in weer en wind langs de deuren te gaan”, zegt de topvrouw.