Justin Bieber pakt rol in Zoolander 2

Justin Bieber speelt waarschijnlijk een van de kleine rollen in het vervolg van de komedie Zoolande uit 2001. Ben Stiller heeft woensdag een foto gepost waar hij met een getransformeerde Justin Bieber te zien is.

Eerder gingen geruchten dat ook topmodel Karlie Kloss, Kanye West, Billy Zane, Cara Delevingne en vele andere beroemdheden een kleine rol zouden spelen.

Onlangs werd bekend dat Penelope Cruz een grote rol in Zoolander 2 te pakken heeft. Verder kruipen Ben Stiller en Owen Wilson in het tweede deel terug in de huid van Derek Zoolander en Hansel. Justin Theroux neemt de regie voor zijn rekening. Ook zullen we Will Ferrell waarschijnlijk terug zien als Mugatu, de “meesterontwerper” uit het eerste deel.

Zoolander 2 gaat op 12 februari 2016 in de Verenigde Staten in première.