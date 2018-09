Eerste gekke groente-shop opent deuren

In Utrecht Hoog Catharijne, vlak naast de AH zwaaien tijdelijk de deuren open van een heuse gekke groente pop-op-shop.

Jente de Vries, Lisanne van Zwol en Chantal Engelen begonnen vorig jaar hun eigen soeplijn, vol groenten die het anders niet zouden redden.

In de nieuwe tijdelijke winkel kunnen klanten genieten van Kromkommersoepjes, gekke groente sapjes, broodjes met gekke groente beleg en de mooiste Kromme, groene gadgets. Wie shopt redt zo eigenhandig de eigenzinnige groentes van de verspilling.

Als kromme kers op de taart is niet alleen zijn niet alleen de groentes en de winkelruimte gered van de verspilling: vrijwel alles in de winkel is gered of hergebruikt.

Van 18-31 mei zijn de deuren geopend. Op naar de kromme shop.