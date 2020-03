’Voorkomen dat het voelt als vakantie’

In huize Berkien in Ypenburg is een echt schema gemaakt en wordt hard gewerkt. Ⓒ Rene Oudshoorn

Amsterdam - Een groot deel van Nederland zit thuis, waar het werk en het normale leven zo veel mogelijk doorgaat. Maar hoe richten we dat in? Hoe blijft het thuis gezellig en hoe zorgen we voor een plek waar er gewerkt kan worden, voor ouder én kind? „Afstand houden tot elkaar is geen afstand nemen tot elkaar.”