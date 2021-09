Familie vermoorde Monique Roossien hoopt alsnog op veroordeling Sjonny W.

Binnenland

Wrakingsverzoek in zaak coronapas afgewezen

Het wrakingsverzoek in het kort geding over de invoering van de coronapas is maandag afgewezen. Het advocatenkantoor Maes Law vreesde dat de rechter die dinsdag het kort geding behandelt, vooringenomen is, onder meer omdat zij in het verleden voor de klachtencommissie van een GGZ-instelling heeft ge...