Rutte niet bij coronapersconferentie

Tijdens de coronapersconferentie ,,zult u alleen Ernst zien’’, zegt Rutte dinsdag in de Tweede Kamer. De premier moet aanwezig zijn in de Eerste Kamer voor het debat over de regeringsverklaring. Dat komt hem eigenlijk wel goed uit, zegt hij. ,,Ik vind al langer dat iedere twee weken met z’n tweeën wat zwaar aangezet is, en ben al langer op zoek naar hoe je naar wat meer normalisatie zou kunnen.’’

De petitie van oud-staatssecretaris Mona Keijzer die oproept tot het uitbannen van de coronapas, en het openen van de samenleving noemt Rutte ‘een relevant signaal’. De petitie heeft sinds vrijdag meer dan 700.000 handtekeningen opgehaald. ,,Dat is massief’’, aldus de premier, die nog geen harde toezeggingen wil doen over versoepelingen volgende week. Wel is hij ‘voorzichtig optimistisch’ over de coronacijfers, en over de mogelijke versoepelingen die daaruit voort zouden vloeien. ,,De cijfers gaan niet verkeerd, maar we gaan het heel precies bekijken de komende dagen.’’

Haagse bronnen meldden eerder dat het land volgende week waarschijnlijk verder van het slot kan. Maar hoe dat wordt ingevuld, is nog onduidelijk. Vooralsnog liggen alle opties - van de verruiming van de openingstijden voor de horeca- en cultuursector tot aan zelfs de heropening van het nachtleven - op tafel. Vrijdag brengt het Outbreak Management Team (OMT) opnieuw advies uit aan het kabinet, en begin volgende week worden knopen doorgehakt over de versoepelingen.