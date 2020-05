Nieuwe monitor: Nederland op weg naar droogterecord?

Ⓒ ANP

Utrecht - Droog, droger, droogst. Nederland ligt op schema om het droogste jaar tegemoet te gaan sinds de metingen begonnen. De nieuwe droogtemonitor geeft neerslagtekorten aan die momenteel groter zijn dan in recorddroge jaren als 2018. Maar er is hoop: zelfs op extreem droge dagen stroomt er bij Lobith in minder dan tien minuten eigenlijk genoeg water binnen voor heel het land. De kunst is om dat water op de goede plek te krijgen.