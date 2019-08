Stefan Bakker ervaart elke dag als een gift. Ⓒ Foto Aldo Allessie

Amersfoort - Over twee weken schittert fysiotherapeut Stefan Bakker (32) uit Amersfoort op de World Transplant Games (WTG) in Engeland. Een soort Olympische Spelen voor mensen die een donororgaan hebben gekregen. Bakker tennist met een donorhart en gaat voor goud: „Ik voel me geen hartpatiënt.”