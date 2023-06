’Blindfluencer’ Tjarda Struik (37) wordt burgemeester Leiderdorp

De 37-jarige Struik heeft bijna 195.000 volgers op TikTok, waar ze filmpjes deelt over haar leven als „bijna blinde”, zoals ze het zelf noemt. Struik ook actief als spreker en adviseur. Ze omschrijft zichzelf als „groot voorvechter van diversiteit en inclusie.” Struik zei vorig jaar in een interview dat het haar droom is om burgemeester te worden.

Struijk, familielid van het bedrijf met de slogan ’tis Struik wat ik gebruik’, deed politieke ervaring op in de gemeenteraad van Zeist. Op haar persoonlijke website staat: ’ik heb een visuele beperking, maar dat heeft me nooit tegengehouden mijn dromen en ambities waar te maken. Ik ben trotse moeder, vrouw, psycholoog en ondernemer.

Tekst gaat verder onder de video. Video: De Telegraaf sprak met de TikTok-ster toen zij op de cover van een magazine stond.

Doel om mensen te inspireren

En het gaat nog verder. ’Hoezo kan iemand die blind is geen influencer worden, vloggen, spreken in het openbaar of de samenleving representeren binnen de politiek? Ik geloof dat dat allemaal kan. En dat is dan ook precies wat ik doe. Met als doel mensen te inspireren en motiveren, altijd en overal’.

Die droom komt nu uit in Leiderdorp, een gemeente in Zuid-Holland met bijna 28.000 inwoners. Van de negentien sollicitanten kwam Struik als favoriet van de vertrouwenscommissie naar voren. Als alle formaliteiten zijn afgehandeld, wordt ze op 14 november beëdigd door de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit. Struik volgt Laila Driessen op, die kort daarvoor haar 70e verjaardag viert en na bijna twaalf jaar als burgemeester met pensioen gaat.