Chemokuren en avonturen

Nog voordat de kerstliedjes door de huiskamers galmen, lig ik ongegeneerd in de spreekkamer van een Rotterdams ziekenhuis. De bevriende gynaecoloog (die de reden is dat ik zo ver van huis ben) knijpt vriendelijk in mijn hand, terwijl zijn collega een zogeheten second opinion geeft. Het overleg boven mijn hoofd gaat over het “ding” in mijn eierstok, dat de riante omvang van een kleine 10cm heeft. Punt van discussie: het lijkt evenzeer op een onschuldige cyste, als op een hele enge tumor.

Enkele uren en vele kilometers later gaat de telefoon: geen eierstok-tumormarkers in mijn bloed te bekennen. Ik doe een dansje en ga opgelucht uit eten. Een ruime week na de aanvankelijke shock zit ik in diezelfde kamer om een laparoscopische operatie te bespreken. De gespannen blik op het gezicht van de bevriende gynaecoloog bevalt me totaal niet. Hij valt met de deur in huis: “We gaan een biopt nemen.” Het routinematige uitstrijkje dat hij terloops ook nog even heeft gedaan liegt er niet om: PAP-5.

’s Avonds krijg ik een sms’je. Hij heeft “worst-case-scenario” alvast een afspraak voor me gemaakt in de Daniel den Hoed kliniek. Mijn hoofd suist. En terwijl de hele wereld het glas heft op 2015, zit ik enigszins uit het lood geslagen op de bank. Een onderzoek onder narcose wijst uit dat het “ding” ofwel een uitzaaiing van de inmiddels bevestigde baarmoederhalskanker is, of wellicht toch ook eierstokkanker.

Nog geen week later sta ik plompverloren in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. In mijn hoofd galmen de woorden van mijn Rotterdamse artsen nog na: ”We zouden je het liefste hier houden. Allereerst omdat we je zo’n leuk mens vinden, daarnaast omdat je uit medisch oogpunt waanzinnig interessant voor ons bent.” Ik kan al die eerlijkheid best waarderen, maar wil bovenal terug naar huis, terug naar Amsterdam.

In het AVL raast de sneltrein voort. CT-scans, MRI’s, PET-scan’s, het hele medische circus wordt uit de kast getrokken. Er wordt naast de baarmoederhalskanker en de onduidelijke tumor in de rechter eierstok ook onrust in de andere eierstok, plus een miniem plekje in de long geconstateerd. Een biopt van de long resulteert -mede dankzij een aangeboren bindweefselaandoening- in een klaplong en voor ik het weet sta ik te juichen omdat het longerwtje een primaire longkanker blijkt te zijn.

In alle idioterie blijkt longkanker veel positiever nieuws dan een uitzaaiing vanuit de baarmoeder. Al snel worden de eierstokken operatief verwijderd, en ja hoor: de derde primaire kanker wordt tot grote verbazing van de artsen bevestigd. En terwijl inmiddels de paaseitjes in de schappen verschijnen, blijk ik de 'ongelukkige' winnaar van 3 primaire kankersoorten te zijn.

Baarmoederhals-, eierstok- en longkanker. Het goede nieuws? We gaan voor 100% genezing. Ondertussen ben ik een herstelde klaplong, twee operaties, een sneltempo longbestraling, een spontane menopauze en 5 van de 9 non-stop intensieve chemokuren verder en lach nog steeds. Mijn doel? Naast genezen, ook heel veel anderen helpen om het taboe dat kanker heet, te doorbreken.