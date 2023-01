Amsterdam vernietigt 4000 boeken om ’grensoverschrijdend gedrag’ auteur

Het gaat om een dik boekwerk vol verhalen over archeologische vondsten, met de titel Onder de Amstel. Dat is samengesteld door oud-stadsarcheoloog Jerzy Gawronski. Maar de publicatie ervan is uitgesteld omdat er meldingen van - niet seksueel - grensoverschrijdend gedrag zijn binnengekomen over Gawronski, die al jaren met pensioen is.

De naam van de archeoloog moet nu verdwijnen van de omslag, het titelblad en de inleiding. De bestaande oplage van vierduizend exemplaren gaat in de versnipperaar en er komt een nieuwe druk. Dat kost de stad zo’n 150.000 euro, meldt NRC.

„Hoe halen ze het in hun hoofd?”, zegt CDA’er Diederik Boomsma. Hij zal woensdag mondeling vragen stellen aan de burgemeester. „Of ze dit slechte idee onmiddellijk willen stoppen.”

Boomsma is niet alleen boos om de boekvernietiging, maar ook de bijkomende kapitaalvernietiging. „Terwijl de gemeente overal geld tekort komt. En alleen om een ’cosmetische wijziging’. Die man heeft het boek gemaakt. Dat verandert toch niet omdat hij nu wordt beschuldigd van ’grensoverschrijdend gedrag’?”

De gemeente doet geen uitspraken over de inhoud van de meldingen die Gawronski in diskrediet brachten. De archeoloog zegt tegen NRC dat het om ’rancune’ vanuit oud-collega’s gaat. Opvallend is dat de meldingen bij Bureau Integriteit al begin 2022 bekend waren en er pas in een laat stadium (de boeken waren al gedrukt) werd ingegrepen.

Absurd

De onduidelijkheid maakt de zaak voor Boomsma alleen maar bizarder. „Het is ook niet dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt of zo, begrijp ik. En het is niet seksueel. Wat is het dan? Dat verandert toch niet dat hij dat boek heeft gemaakt? Hoe verzin je het dan om die naam op de cover weg te halen - maar in het colofon wel gewoon blijft staan. Echt volkomen absurd.”

Onder de Amstel had eigenlijk al in december moeten verschijnen. Het boek bevat honderd verhalen over Amsterdam op basis van archeologische ontdekkingen die gedaan werden tijdens de aanleg van de Noord-Zuidlijn. Door de affaire is de verschijningsdatum nu in mei. Het boek moet zo’n vijftig euro kosten.