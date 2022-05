Nederlanders plegen megafraude met babyvoeding: 18 jaar cel in VS

Wat U Zegt

Brief 1 ’Uitspraak spaartaks ongelofelijk’

Ik weet niet wat er is gebeurd maar enkele maanden geleden nog spreekt de Hoge Raad uit dat het jarenlang belasten van spaargelden in Box 3 door de Belastingdienst onwettig was en daarom terugbetaald dient te worden, stelt J. van Leijen.