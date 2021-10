Chinese miljoenenstad Lanzhou vanwege corona in lockdown

De verplaatsingen van de inwoners worden in de gaten houden. Ze mogen voorlopig alleen de deur uit voor essentiële benodigdheden of medische behandeling. Het bus- en taxiverkeer in de noordwestelijke stad werd al eerder vanwege het coronavirus aan banden gelegd.

China maakte dinsdag bekend 29 nieuwe lokale besmettingen te hebben geregistreerd, inclusief zes gevallen in Lanzhou. Afgelopen week werden in China meer dan honderd nieuwe infecties vastgesteld. China heeft volgens de statistieken relatief weinig besmettingen, maar hanteert een zeer streng coronabeleid. Zo gingen eerder al grote steden op slot en werden inwoners van miljoenensteden getest.

Het coronavirus werd eind 2019 voor het eerst vastgesteld in de Chinese stad Wuhan. Sindsdien zijn in het land bijna 97.000 gevallen geregistreerd van besmettingen met symptomen. Het officiële dodental staat op iets meer dan 4600.

