LIVE | Dagelijks aantal sterfgevallen weer onder 2000

In de Verenigde Staten zijn in de afgelopen 24 uur 1883 mensen overleden als gevolg van het nieuwe coronavirus. Dat meldt de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore. Voor het eerst in drie dagen zakt daarmee het aantal dagelijkse sterfgevallen in de VS onder de 2000. Donderdag werden nog 2053 doden gemeld.

In het land zijn in totaal nu meer dan 64.700 mensen overleden aan het longvirus en meer dan 1,1 miljoen besmettingen vastgesteld.

Wereldwijd zijn er ruim 3,1 miljoen besmettingsgevallen bekend en circa 238.000 mensen gestorven aan het virus.

Lees hier het liveblog van gisteren terug: vrijdag 1 mei

