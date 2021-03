Coronacrisis Brazilië loopt uit de hand: ’Dit is een oorlogsscenario’.

Premium

’Mogen we ook een keer trots zijn op hoogovens?’

Het gaat er verhit aan toe rond de hoogovens in IJmuiden. Omwonenden komen op voor hun gezondheid, werknemers en bedrijfsleven voor hun baan. „De overheid praat alleen maar over milieuvergunningen en handhaving, niet over het economisch belang”, vindt Friso de Zeeuw.