Franse ’Pass sanitaire’ stuitte op verzet maar is nu ingeburgerd

Het scheelt wel dat de regels voor de invoering nog werden versoepeld en restaurateurs en caféhouders hun klanten niet ook naar een identiteitsbewijs hoeven te vragen.

„In restaurants gaan de controles goed”, liet Didier Chenet van horecavakbond UMIH aan Le Monde weten. „Het is het moeilijkst in bars, op terrassen en op plekken waar een jonge clientèle komt, vooral in de leeftijd tussen de 18 en 25 jaar. Er wordt weleens controle geweigerd, maar dat komt nauwelijks voor.”

Frankrijk voerde het coronabewijs deze zomer in. Sinds 21 juli moet iedereen die een pretpark, theater, bioscoop, zwembad of museum in wil, een QR-code laten scannen.

Scherm

Op 9 augustus ging deze maatregel ook in voor de horeca. Bij een controle verschijnt alleen een groen of een rood scherm, niet de informatie of de klant is gevaccineerd, is getest of onlangs is genezen van corona.

Volgens Chenet daalde de omzet van 80 procent gemiddeld met 20 procent in de eerste week na de invoering van de pas. Daarna trok dat wel weer aan.

Augustus was een mindere maand dan juli, maar dat had ook met het slechtere weer te maken, en het feit dat er minder buitenlandse toeristen in Frankrijk waren.

Vlak voor de invoering van het bewijs kwam een protestbeweging op gang. Tot nu toe gingen tegenstanders van de pas tien zaterdagen achter elkaar de straat op. Het hoogtepunt lag op 7 augustus, toen door heel Frankrijk 237.000 mensen demonstreerden.

Sindsdien neemt de animo af, afgelopen zaterdag waren ze met 80.000.