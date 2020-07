Nederland in dubio: regen in polder of toch zonvakantie?

Toeristen nemen een selfie op vakantie in Kroatië aan de Middellandse Zee. Ⓒ ANP / HH

SCHIPHOL - Nu het weer in eigen land tegenvalt, dubben veel Nederlanders wat te doen deze zomervakantie: in de regen blijven of toch de Zuid-Europese zon riskeren? Een duivels dilemma door het oplaaiende coronagevaar in steeds meer regio’s.