’Beschoten’ Henk E. was zelf schutter Celstraf in bizarre zaak: Hagenaar (58) verzon aanslag na schietongeluk

Door Mick van Wely

Het onderzoek naar de ’schietpartij’ kostte de politie in Den Haag onnodig veel tijd. Ⓒ Regio 15

Den Haag - Een 58-jarige Hagenaar die in mei vorig jaar aangifte deed omdat hij zou zijn beschoten op straat, was zelf verantwoordelijk voor de ’aanslag’. De rechtbank in Den Haag heeft Henk E. veroordeeld tot vijftien maanden cel, waarvan vijf maanden voorwaardelijk, voor het doen van een valse aangifte en wapenbezit. De kogel kwam van E. zelf.