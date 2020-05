Kroeg blijft op 1 juni dicht: ’Geen zin in gedoe en discussies’

Eigenaren Daniël Meijer en Erwin van de Velde (rechts) van café Burgemeester Jansen in Tilburg wachten nog een dag met heropenen. Ⓒ Jan van Eijndhoven

TILBURG - Terwijl in Amsterdam en Rotterdam de horecaondernemers weer staan te popelen om maandag klokslag 12.00 uur de terrassen open te gooien, wordt er in Tilburg nog een pas op de plaats gemaakt. „Wij voelen er niets voor om op de vooralsnog drukste dag van het jaar aan dit experiment te beginnen”, klinkt het in de Brabantse ’Kruikenstad’.