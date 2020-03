Eerste dwangsom voor niet sluiten sportschool

De gemeente heeft de illegale sportschool al langer in het vizier. In januari is Get fit with us al verzocht om de activiteiten te staken, omdat er geen vergunning is afgegeven voor het exploiteren van een sportschool op dit adres. De sportactiviteiten vinden plaats in een garagebox. Op 20 maart is de sportschoolhouder gewaarschuwd dat de gemeente van plan is om een dwangsom op te leggen. Dit is in een versnelling gekomen vanwege de nieuwe coronamaatregelen waarbij het op basis van de noodverordening COVID-19 verboden is om als sportschool of fitnessclub open te zijn. De gemeente heeft diverse meldingen ontvangen dat de sportclub nog steeds in gebruik is.

„Dit is de eerste onderneming die wij een boete opleggen omdat zij zich niet houdt aan de verplichte coronamaatregelen”, zegt wethouder Herbert Raat (handhaving). „De gezondheidssituatie van onze inwoners staat voorop. Het kan niet zo zijn dat hier een loopje mee genomen wordt. Wij nemen de coronamaatregelen serieus en handhaven hier streng op. Vanwege de ernst van de situatie, de spoedeisendheid en de grote gezondheidsbelangen van de samenleving hebben wij besloten om de hoogte van de dwangsom van 15.000 euro te verdubbelen.”