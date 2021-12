OPROEP Ben jij bij het WK darts?

Kopieer naar clipboard

Londen - Terwijl Nederland in een lockdown zit en er bij sportwedstrijden geen supporters welkom zijn, zijn fans wel in groten getale aanwezig bij het WK darts in Londen. Toch waart ook daar het coronaspook rond nu ook Vincent van der Voort en Michael van Gerwen positief getest hebben. Ben jij bij het WK aanwezig als supporter? Dan komen we graag met je in contact. Mail je naam en telefoonnummer naar nieuwsdienst@telegraaf.nl