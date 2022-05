Premium Het beste van De Telegraaf

Is Poetin al weken bezig met een slinks plan? Hoe meer mensen denken dat hij gek is, hoe beter voor hem

Amsterdam - De Dag van de Bevrijding die maandag met veel patriottistisch en nationalistisch vertoon in Moskou gevierd zal worden, blijft door de hoofden spoken. Volgens Abbas Gallyamov zal Poetin Oekraïne een ultimatum stellen. Ofwel een vredesakkoord met cadeaus voor Rusland sluiten, ofwel verder vechten en een aanval met een tactische kernbom riskeren. Gallyamov is overigens niet de eerste de beste, hij is een Kremlin-expert en voormalig speechschrijver van Poetin. Het is ook niet de eerste keer in de geschiedenis dat de nucleaire stok van achter de deur wordt gehaald.