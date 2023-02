CNV: duizenden chauffeurs streekvervoer hebben werk neergelegd

Volgens Evert Jan van de Mheen van CNV Vakmen zijn er regio’s waar niets of vrijwel niets meer rijdt. Het gaat onder meer om West-Brabant, Twente, Overijssel, de regio Arnhem, Schiphol, de Zaanstreek, Flevoland, de regio Utrecht en Zuid-Limburg.

Werknemers komen deze week in actie uit protest tegen het uitblijven van een nieuwe cao Openbaar Vervoer. Die cao geldt voor zo’n 13.000 werknemers. De onderhandelingen zijn vorige maand gestrand.

„Het beeld dat we nu vanuit het land krijgen, is dat in de meeste regio’s minimaal 50 procent van de chauffeurs meedoet aan de staking. In veel regio’s gaat het richting 70 tot 90 procent. Wat dat betreft is de actie geslaagd, we hebben in jaren niet zo’n grote staking gezien in het openbaar vervoer”, zegt actieleider Van de Mheen. „Tegelijkertijd blijft het natuurlijk triest dat het zover heeft moeten komen. We realiseren ons dat de staking een enorme impact heeft op veel reizigers”, voegt hij daaraan toe.

Niet alle werknemers doen aan de staking mee. „We zien bijvoorbeeld dat uitzendkrachten onder druk worden gezet om tóch te gaan rijden, omdat het gevolgen kan hebben voor hun contract”, aldus Van de Mheen.