Tientallen doden door brandstichting in filmstudio Kyoto

Op het moment van de brand waren ongeveer zeventig mensen in het gebouw aan het werk. Er is een man gearresteerd die benzine rond het pand zou hebben gegoten. Dertig mensen raakten gewond, van wie tien ernstig. De vermoedelijke brandstichter, een 41-jarige man, is een van de gewonden en ligt in het ziekenhuis.

De man zou volgens getuigen "Ga dood" hebben geschreeuwd toen hij het gebouw in brand zette. Wat zijn motief is om de brand te stichten, is niet bekend.

In een reactie noemde de Japanse premier Shinzo Abe de brand "te walgelijk voor woorden". Hij bracht via Twitter zijn condoleances over aan de nabestaanden van de slachtoffers.