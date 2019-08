De vloek van de Maxwells

Mediatycoon Robert Maxwell, oftewel Captain Bob. Ⓒ Getty Images

Sex, scandal and sensation, dat waren de vaste ingrediënten in de kranten die Robert Maxwell ooit bestierde. Dat zijn favoriete dochter Ghislaine, eens het liefje en later de jonge meisjes-leverancier van de dode van pedofilie verdachte Jeffrey Epstein, ook door het leven ging met de drie S’en, zal niemand in Groot-Brittannië verbazen.