Van Rijn doet greep in zorgkas

Het gaat om een kwart miljard euro die uit de gemeentekas van volgend jaar moet komen. De staatssecretaris wil daarmee zijn eigen tekorten dekken. Deze zijn ontstaan doordat veel jongeren en mensen met problemen vorig jaar in aanloop naar de zorghervormingen nog snel zijn aangemeld voor zwaardere zorg, betaald door het Rijk. Bovendien blijven mensen minder lang thuis wonen dan het kabinet eerder had berekend. Dat kost volgend jaar 270 miljoen euro en dat bedrag loopt op tot 435 miljoen euro in 2018.

Omdat de gemeenten voor deze groepen geen kosten meer maken, vindt Van Rijn dat hij ze kan korten. Maar de koepel VNG is daar razend over. „Dit zijn de gevolgen van het beleid dat hij zelf heeft ingezet. Je kan niet na drie maanden de spelregels wijzigen omdat je zelf een probleem hebt”, zegt een woordvoerster. „Wij hebben het geld hard nodig om de zorg zo te veranderen dat die op termijn efficiënter wordt.”